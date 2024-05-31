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Врач назвал причины никотиновой зависимости

Врач Муталиев: зависимость от табака формируется из-за высвобождаемого дофамина

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Depositphotos

У человека формируется зависимость от сигарет, поскольку содержащийся в табаке никотин высвобождает дофамин. Этот нейромедиатор создает временное ощущение удовольствия. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Тимур Муталиев.

«Вдыхаемый табачный дым доставляет никотин в мозг в течение 20 секунд, что обусловливает высокую скорость формирования зависимости, сопоставимую с опиоидами, алкоголем и кокаином. Данный прилив положительных эмоций является центральным элементом процесса формирования зависимости», — объяснил Муталиев.

Он добавил, что прекращение употребления табака приводит к снижению уровня никотина в мозге, из-за чего запускаются процессы, поддерживающие зависимость.

Немаловажную роль в формировании никотиновой зависимости, по его словам, играет и моральный фактор. В прошлом курение было знаком высокого социального статуса, и многие стремились это делать ради демонстрации успешности и уверенности в себе, напомнил врач.

Также он дал совет, как бросить курить. Для этого важно найти весомый стимул. Аргумент при этом должен иметь ярко выраженную индивидуальную значимость. В качестве такого аргумента может выступать стремление оградить близких от губительного воздействия пассивного курения, а также осознание риска развития тяжелых заболеваний, пояснил специалист.

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