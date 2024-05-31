Музею «Царицыно» исполнилось 40 лет

Государственному музею-заповеднику «Царицыно» исполняется 40 лет, сообщается на сайте mos.ru.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, за время своего существования музей-заповедник «Царицыно» собрал более 61 тыс. произведений искусства.

«На территории находятся памятники археологии — курганы вятичей, а также Башня-руина, гроты, оранжереи, великолепный светодинамический фонтан», — отметил мэр.

В «Царицыно» для посетителей проводятся выставки, уроки, органные концерты и музыкальные фестивали.

Собянин добавил, что 10 июня в «Царицыно» откроется выставка «Люди и фонды. Коллективный проект сотрудников музея-заповедника «Царицыно»», в рамках которой работники расскажут об истории музея.