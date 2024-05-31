Гидрометцентр спрогнозировал москвичам жару и ливни на выходные

В предстоящие выходные в Москве сохранится жаркая погода. При этом повышается вероятность ливневых дождей и небольших гроз, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.

Тепло в столицу пришло с юга, поэтому температуры воздуха в ближайшее время будут достаточно высокими. Так, сегодня воздух прогреется до +31 градуса. В субботу ожидается порядка 30 градусов выше нуля, в воскресенье – от +24 до +28 градусов.

Примерно такая же температура воздуха будет в следующий понедельник, при этом начнется новая рабочая неделя с самого сильного дождя за последнее время, заключил Цыганков.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд до этого говорил, что 30-градусная жара в Москве начнет отступать в начале следующей недели. Ожидается, что днем температура воздуха будет не выше 22-27 градусов, ночью – порядка 15 градусов.

Ранее стало известно о планах депутатов Госдумы сократить рабочие дни в жаркую погоду.