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Врач объяснил, почему некоторые люди до сих пор считают курение модным

Врач Муталиев: некоторые люди считают курение модным из-за пропаганды

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Depositphotos

В прошлом курение было знаком высокого социального статуса, и многие стремились это делать ради демонстрации успешности и уверенности в себе. Об этом в беседе с РИАМО напомнил врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Тимур Муталиев.

«Курение является частью социокультурной истории. В кинофильмах, рекламах и музыкальных клипах курение ассоциируется с красотой, молодостью и свободой. Такие образы во многом оказывают влияние на молодых людей, делая курение более привлекательным», — отметил Муталиев.

Он добавил, что в прошлом табачные компании использовали маркетинговые стратегии, чтобы придать курению «модный» образ.

Также врач дал совет, как бросить курить. Для этого, по его словам, важно найти весомый стимул. Аргумент при этом должен иметь ярко выраженную индивидуальную значимость.

В качестве такого аргумента может выступать стремление оградить близких от губительного воздействия пассивного курения, а также осознание риска развития тяжелых заболеваний, пояснил специалист.

При отказе от курения он посоветовал найти альтернативные методы релаксации, такие как физические упражнения, прослушивание музыки, общение с близкими, занятие любимым хобби. В первые недели после отказа от сигарет стоит избегать ситуаций, способных повысить уровень стресса, чтобы не спровоцировать срыв, заключил специалист.

Ранее в России зафиксировали снижение числа курильщиков.

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