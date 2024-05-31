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Салаватец рухнул с высоты на скамейку, встал и ушел

В Башкирии мужчина с высоты рухнул на скамейку, встал и ушел

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Телеграм-канал «Видеодозор»

В Башкирии мужчина рухнул на скамейку с высоты, а затем встал и ушел. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

Сообщается, что инцидент произошел в городе Салавате. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина падает с высоты на скамейку возле подъезда, ударяясь об нее спиной. По информации Telegram-канала, он «проревел как медведь», а затем встал и ушел, поначалу держась за голову.

По данным Telegram-канала Mash Batash, все случилось на Ключевой улице. Обстоятельства падения мужчины с высоты не уточняются. Данных о его состоянии не поступало.

До этого в Красноярске молодая женщина выбралась на карниз окна и выпала с высоты 23-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее россиянин выпал из окна четвертого этажа, когда спускался по связанным простыням.

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