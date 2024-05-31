Биолог рассказала об особенностях стрептококковой инфекции, распространившейся в Азии

Стрептококковая инфекция, которая широко распространилась в Восточной Азии, может попасть в организм человека через поврежденные участки кожи или через рот. Об этом рассказала кандидат биологических наук и ведущий сотрудник Института общей генетики РАН Марина Фридман, передает Pravda.Ru.

По ее словам, некоторые ее штаммы могут вырабатывать токсины, вызывающие разрушения в организме. Она уточнила, что вспышки подобных инфекций периодически происходят в разных странах, при этом они эффективно лечатся с помощью антибиотиков.

Фридман добавила, что массовая эпидемия на фоне распространения случаев заболевания скорее всего не произойдет. Научное сообщество регулярно работает над разработкой методов борьбы с угрозами возникновения новых штаммов бактерий, включая антитоксические сыворотки, заключила эксперт.

15 мая телеканал NHK сообщал, что в Японии фиксируют рекордный рост числа случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией. По данным Национального института инфекционных заболеваний, число больных в Японии с начала 2024 года по 5 мая составило 801, что в 2,76 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Число больных в 2023 году составило 941 — это самый высокий показатель с момента начала сбора статистики нынешним методом.

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