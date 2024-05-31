Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биолог рассказала об особенностях стрептококковой инфекции, распространившейся в Азии

Биолог Фридман: стрептококковая инфекция может передаться через рот

close
100%
Shutterstock

Стрептококковая инфекция, которая широко распространилась в Восточной Азии, может попасть в организм человека через поврежденные участки кожи или через рот. Об этом рассказала кандидат биологических наук и ведущий сотрудник Института общей генетики РАН Марина Фридман, передает Pravda.Ru.

По ее словам, некоторые ее штаммы могут вырабатывать токсины, вызывающие разрушения в организме. Она уточнила, что вспышки подобных инфекций периодически происходят в разных странах, при этом они эффективно лечатся с помощью антибиотиков.

Фридман добавила, что массовая эпидемия на фоне распространения случаев заболевания скорее всего не произойдет. Научное сообщество регулярно работает над разработкой методов борьбы с угрозами возникновения новых штаммов бактерий, включая антитоксические сыворотки, заключила эксперт.

15 мая телеканал NHK сообщал, что в Японии фиксируют рекордный рост числа случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией. По данным Национального института инфекционных заболеваний, число больных в Японии с начала 2024 года по 5 мая составило 801, что в 2,76 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Число больных в 2023 году составило 941 — это самый высокий показатель с момента начала сбора статистики нынешним методом.

Ранее россиянам объяснили, как избежать заражения крысиным гепатитом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами