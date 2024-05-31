Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минтруда России рассказал подробности о семейной налоговой выплате

Министр Котяков: при назначении семейной налоговой выплаты учтут детей до 23 лет

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что назначение семейной налоговой выплаты будет касаться семей с двумя и более детьми, в которых воспитываются дети в возрасте до 18 либо до 23 лет в том случае, если ребенок учится очно. Об этом он проинформировал в ходе коллегии министерства.

«Принципиально важно, что в составе семьи при назначении семейной налоговой выплаты будут учитываться дети до 18 лет или до 23 лет — студенты, которые обучаются на дневном отделении», — приводятся слова Котякова в Telegram-канале Минтруда России.

Как пишет ТАСС, министр отметил, что новый механизм поддержки российских семей полностью финансируется из федерального бюджета.

Котяков ранее объяснял, что если среднедушевой доход семьи находится на уровне не более 1,5 прожиточного минимума на человека, то часть подоходного налога, который был уплачен в предыдущем году, будет возвращена в виде семейной выплаты. Отмечается, что выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, разницу возвратят. Данная мера поддержки станет доступна с 2026 года и затронет 4 млн семей, в которых воспитываются свыше 10 млн детей.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что подать заявление можно виртуально через портал госуслуг или лично посредством клиентской службы Социального фонда.

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мишустин назвал долю россиян, которых коснется прогрессивная ставка НДФЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами