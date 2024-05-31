Глава Минтруда России рассказал подробности о семейной налоговой выплате

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что назначение семейной налоговой выплаты будет касаться семей с двумя и более детьми, в которых воспитываются дети в возрасте до 18 либо до 23 лет в том случае, если ребенок учится очно. Об этом он проинформировал в ходе коллегии министерства.

«Принципиально важно, что в составе семьи при назначении семейной налоговой выплаты будут учитываться дети до 18 лет или до 23 лет — студенты, которые обучаются на дневном отделении», — приводятся слова Котякова в Telegram-канале Минтруда России.

Как пишет ТАСС, министр отметил, что новый механизм поддержки российских семей полностью финансируется из федерального бюджета.

Котяков ранее объяснял, что если среднедушевой доход семьи находится на уровне не более 1,5 прожиточного минимума на человека, то часть подоходного налога, который был уплачен в предыдущем году, будет возвращена в виде семейной выплаты. Отмечается, что выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, разницу возвратят. Данная мера поддержки станет доступна с 2026 года и затронет 4 млн семей, в которых воспитываются свыше 10 млн детей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что подать заявление можно виртуально через портал госуслуг или лично посредством клиентской службы Социального фонда.

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мишустин назвал долю россиян, которых коснется прогрессивная ставка НДФЛ.