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Карьерный эксперт объяснила, как выбрать подходящую профессию

Специалист Гамынина: осознание своих ценностей поможет выбрать профессию

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Shutterstock

Специалисту важно обрести профессиональную идентичность, чтобы выбрать то направление, в котором ему было бы интересно развиваться. Об этом в беседе с RT рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Гамынина.

Она пояснила, что профессиональная идентичность представляет собой понимание себя в качестве представителя определенной профессии, который обладает соответствующими чертами характера и навыками. Чтобы определиться с карьерным путем, эксперт советует прежде всего осознать свои ценности и принципы.

«Подумайте над тем, что для вас имеет значение на уровне личности. Это поможет определить, какие профессиональные интересы, моральные нормы и условия жизни для вас наиболее важны. Например, если вы цените искренность, помощь и благополучие окружающих, то можете обратить внимание на сферу здравоохранения, где вы могли бы применить эти качества», — пояснила Гамынина.

После этого стоит оценить, кем человеку хочется быть в профессиональной области и какую роль выполнять. На последнем этапе важно выяснить, какая рабочая среда для него является наиболее комфортна, заключила специалист.

Специалист Центра профориентации Института бизнеса и дизайна B&D Екатерина Федоровская до этого рассказала «Газете.Ru», что первый шаг к осознанию своей профессиональной дороги начинается с самопознания. Она советовала обратить внимание на свои личные качества и способности.

Ранее россиянам назвали самые популярные специальности в колледжах.

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