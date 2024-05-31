Суд вынес приговор военному, который убил мужчину в читинском ночном клубе

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Даниила Вижевича к семи годам лишения свободы за непреднамеренное убийство. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда в Telegram-канале.

«Суд огласил обвинительный приговор Вижевичу», — указывается в публикации.

Некоторое время назад в читинском ночном клубе произошла потасовка между военным и гостем заведения. Вижевич ударил оппонента, тот покачнулся и упал, ударившись о металлический столб и асфальт. Несмотря на экстренную госпитализацию и усилия медиков, спасти раненого не получилось, от полученных травм он скончался, не приходя в сознание.

«Суд назначил Вижевичу наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок семь лет», — заключается в сообщении.

В январе ФСБ России заявила, что в Хабаровске ее сотрудники задержали агента украинской разведки по подозрению в подготовке ликвидации российских военных.

Ранее в Германии убили двух украинских военных, арестован гражданин России.