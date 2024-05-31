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Врач дал советы, как бросить курить

Врач Муталиев: чтобы бросить курить, важно себя замотивировать

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Газета.Ru

Чтобы бросить курить, важно найти весомый стимул. Аргумент при этом должен иметь ярко выраженную индивидуальную значимость. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Тимур Муталиев. В качестве такого аргумента, по его словам, может выступать стремление оградить близких от губительного воздействия пассивного курения, а также осознание риска развития тяжелых заболеваний.

«Помимо пользы для здоровья, одним из плюсов отказа от сигарет является экономия денег. Существуют онлайн-калькуляторы, которые подсчитывают, насколько богаче вы станете. Вознаградите себя, потратив часть денег на что-то важное для себя», — сказал врач.

При отказе от курения он посоветовал найти альтернативные методы релаксации, такие как физические упражнения, прослушивание музыки, общение с близкими, занятие любимым хобби. В первые недели после отказа от сигарет стоит избегать ситуаций, способных повысить уровень стресса, чтобы не спровоцировать срыв, заключил специалист.

Накануне глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число курящих сокращается в большинстве регионов страны, но при этом проблема употребления вейпов остается актуальной, поэтому в законодательство уже внесены необходимые изменения.

По словам министра, российское законодательство, касающееся профилактики курения, является самым прогрессивным в мире.

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