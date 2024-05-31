Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный бросил гранату во двор сотрудника ТЦК в Черкасской области Украины

«Страна»: неизвестный бросил гранату во двор сотрудника ТЦК в Черкасской области

close
100%
Depositphotos

Неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского ТЦК — аналог военкомата на Украине, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Катериновка в Черкасской области. Неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор старшего инспектора ТЦК. Граната взорвалась, в результате никто не пострадал. По данным источника издания, взрывом были повреждены фасад дома и находившийся неподалеку автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Нападавшему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В мае Харьковский ТЦК подтвердил избиение военнообязанных своими сотрудниками. В военкомате заявили, что применение силы имело место после того, как несколько человек с признаками алкогольного или наркотического опьянения сами попытались избить военных, осыпая их оскорблениями.

Ранее на Украине женщинам-медикам запретили работать без учета в ТЦК.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами