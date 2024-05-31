Неизвестный бросил гранату во двор сотрудника ТЦК в Черкасской области Украины

Неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского ТЦК — аналог военкомата на Украине, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Катериновка в Черкасской области. Неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор старшего инспектора ТЦК. Граната взорвалась, в результате никто не пострадал. По данным источника издания, взрывом были повреждены фасад дома и находившийся неподалеку автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Нападавшему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В мае Харьковский ТЦК подтвердил избиение военнообязанных своими сотрудниками. В военкомате заявили, что применение силы имело место после того, как несколько человек с признаками алкогольного или наркотического опьянения сами попытались избить военных, осыпая их оскорблениями.

Ранее на Украине женщинам-медикам запретили работать без учета в ТЦК.