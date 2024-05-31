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В Смоленске поймали преступников, похитивших дочь бизнесмена ради вымогательства

В Смоленске поймали подозреваемых в похищении дочери бизнесмена

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Depositphotos

Полицейские поймали подозреваемых в похищении дочери предпринимателя в Смоленске ради вымогательства доли в бизнесе. Об этом во «ВКонтакте» сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в конце 2019 года злоумышленники приехали на машине к школе, где стали караулить дочь ранее знакомого им бизнесмена. Когда девочка вышла, один из преступников представился ей знакомым отца и предложил подвезти. Несовершеннолетняя села в машину и подозреваемые позвонили ее родителю, начав угрожать физическим устранением ребенка, если тот не переоформит принадлежащие ему компании и доли в торговом центре на указанных похитителями лиц.

Отец девочки договорился о выполнении всех требований. После этого несовершеннолетнюю отвезли домой и отпустили.

Правоохранители установили троих подозреваемых и задержали их. Из их жилищ во время обысков изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия, а также крупные суммы денег. Фигурантов поместили под стражу, им планируют предъявить обвинение.

Ранее попавшее на камеры видеонаблюдения похищение уфимки с коляской оказалось задержанием.

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