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Врач рассказал, какими последствиями грозит употребление энергетиков

Врач Кондрахин: употребление энергетиков приведет к износу организма

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Depositphotos

Длительное употребление энергетических напитков может негативно отразиться на здоровье, потому что в них содержится большое количество кофеина, углеводов и витаминов, которые помогают «встряхнуть» человека. Об этом RT рассказал терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, в первую очередь они влияют на сердце и нервную систему.

«Отсюда мы получаем гипертоническую болезнь, инфаркты, инсульты. А также нарушения психических восприятий, потому что психика изнашивается. Если человек не отдыхает и постоянно на стимуляторах, он просто истощается и становится неуправляемым, потому что нервная система перегружается», — объяснил Кондрахин.

Врач отметил, что из-за большой дозы кофеина в энергетиках организм человека может износиться раньше времени.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева в разговоре с «Газетой.Ru» говорила, что энергетики и лимонады могут спровоцировать развитие гастрита. Кроме того, к продуктам, которые провоцируют развитие гастрита и других заболевания ЖКТ, она отнесла: мясные полуфабрикаты; ненатуральные соусы; продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей; жареные на масле и высококалорийные продукты; фастфуд; специи, раздражающих слизистую желудка.

Ранее были названы работающие аптечные «энергетики».

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