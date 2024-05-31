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Названа причина пожара в Воронежском педагогическом университете

МЧС: пожар в Воронежском педуниверситете произошел из-за удара молнии

В Воронеже в главном корпусе педагогического университета произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Воронежской области.

Инцидент произошел вечером 30 мая на чердаке главного корпуса на улице Ленина. На место прибыли десять пожарных расчетов и ликвидировали возгорание в течение 30 минут. Огонь успел распространиться на площади около 30 квадратных метров.

«Одна из наиболее вероятных версий возникновения пожара — попадание грозового разряда в кровлю здания», — рассказали в ведомстве.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, на месте работают дознаватели МЧС.

До этого пожар произошел в реконструируемом корпусе МГТУ им. Н.Э. Баумана в Бригадирском переулке в Москве. Здание построили в конце XIX века. В нем находилась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.

Ранее в Москве на Калужском шоссе произошел пожар в торговом центре «Красная Пахра».

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