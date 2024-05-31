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Обвинительный приговор Дональду Трампу может навредить Джо Байдену

Politico: обвинительный приговор Трампу несет опасность для Байдена

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Kevin Lamarque/Reuters

Вынесенный экс-президенту США Дональду Трампу обвинительный приговор несет опасность для действующего главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает газета Politico.

По данным газеты, команда президента США теперь переживает «трудный период». Обвинительный приговор его сопернику привлечет внимание к судебному процессу над его сыном Хантером Байденом, который через несколько дней предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия.

Такое положение дел даст республиканцам возможность «пойти в наступление». Однако отмечается, что на данный момент прогнозировать влияние судебного решения сложно в связи с тем, что подобный случай является прецедентом.

До этого пресс-секретарь предвыборного штаба действующего президента США Майкл Тайлер назвал признание виновным в финансовом подлоге Трампа доказательством верховенства права в стране.

Ранее Трамп рассказал, кто виноват в решении жюри присяжных.

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