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Ограничения на работу аэропортов в Татарстане сняли

Росавиация: ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняты

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске, введенные рано утром 31 мая, сняли. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«В 08:30 (мск) временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Также сняты временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево)», — отметил пресс-секретарь Артем Кореняко.

Отмечается, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

Утром 31 мая в республике приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 6:24 (мск).

Жители Татарстана сообщают о беспилотных летательных аппаратах, летящих над регионом.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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