Ливни, грозы и град могут нарушить жизнеобеспечение в регионах Кавказа

Вышло предупреждение о возможных негативных погодных явлениях в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Опасная погода ожидается в пятницу, сообщило МЧС России.

Прогнозируются ливни с грозами, градом и порывы штормового ветра до 25 метров в секунду. Они могут нарушить жизнеобеспечение практически всех населенных пунктов.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 31 мая возможны чрезвычайные ситуации, связанные с проблемами в работе коммунальных систем, нарушениями связи и электроснабжения, а также затруднениями в движении транспорта в регионах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Ингушетии, Северной Осетии — Алании и Чечни.

Эксперты МЧС указывают, что сильные ливни в сопровождении гроз и града, а также сильный ветер до 25 м/с могут стать источниками чрезвычайных ситуаций. Рекомендуется находиться дома при сильном ветре, закрыв все окна. В случае вынужденного пребывания на улице, следует избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередачи. Также необходимо обходить рекламные щиты, старые здания и другие подверженные разрушению объекты.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.