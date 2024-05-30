Супругов из Петербурга заподозрили в развращении собственных детей

В Санкт-Петербурге под стражу взяли мужа и жену, которых подозревают в развращении собственных детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Супругам, которые, по данным следствия, не позднее 18 мая совершили насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей, избрали меру пресечения. Красногвардейский районный суд отправил их за решетку на два месяца, до 27 июля. Им уже предъявили обвинение, женщина признала вину в полном объеме, мужчина — лишь частично.

Потерпевшими по делу проходят семилетняя дочь и четырехлетний сын обвиняемых. Как писала «Фонтанка», супругов задержали после того, как отец показал во дворе своим детям откровенные снимки. Это заметила случайная свидетельница, которая рассказала правоохранителям, что мужчина также завел с мальчиком и девочкой разговор на интимную тему. После этого в отношении мужа и жены возбудили уголовное дело, а их детей изъяли органы опеки.

Ранее пенсионер из Архангельской области годами развращал свою внучку и совратил другого ребенка — ученицу седьмого класса.