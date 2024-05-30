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Мужчина открыл входную дверь и получил струю кислоты в лицо

В Германии неизвестный облил кислотой мужчину, который открыл ему дверь

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Benjamin Westhoff/Global Look Press

В Баварии мужчина получил химический ожог из-за нападения неизвестного, который облил его кислотой на пороге квартиры. Об этом пишет Bild.

В середине мая мужчина в балаклаве позвонил в одну из квартир жилого дома в Розенхайме. Когда 31-летний хозяин открыл незваному гостю дверь, тот плеснул ему в лицо кислотой и скрылся, оставшись неузнанным.

Сообщается, что пострадавшему еще предстоит перенести несколько операций, а его глаза получили необратимые повреждения из-за сильного ожога. В течение нескольких дней состояние мужчины считалось критическим, сейчас он по-прежнему находится в одной из мюнхенских клиник.

Накануне по подозрению в совершении преступления был арестован 40-летний мужчина, он не оказал сопротивления при задержании в собственной квартире. В полиции считают, что он связан со своей жертвой родственными узами. Мотивы подозреваемого остаются неизвестными, расследование инцидента продолжается.

Ранее неизвестный облил кислотой двух девушек в Подмосковье.

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