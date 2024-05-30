Человека назвали центром всех национальных целей, обозначенных Путиным

Человек находится в центре внимания всех национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Семь национальных целей: какую Россию мы строим» заявил заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

«Вокруг обозначенных национальных целей – абсолютное согласие», – подчеркнул он.

Директор направления стратегических проектов аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт рассказала, что исследование центра, проведенное среди 1600 жителей России старше 18 лет, показало, что 82% россиян уверены, что государство и граждане должны действовать как партнеры в решении общественных проблем.

По ее словам, другое исследование среди 5159 жителей России старше 14 лет показало, что сейчас осведомленность россиян об Указе о национальных целях составляет 61%.

«Это достаточно хороший показатель, учитывая, что Указ был подписан только в мае. Немаловажный аспект – то, как сами жители воспринимает направления наццелей. Три ключевых направления, по их мнению: поддержка семьи, комфортная и безопасная среда, цифровая трансформация государственного управления», – отметила Гильдебрандт.

Как уточнил заместитель генерального директора «Национальных приоритетов» Михаил Шумаков, первые нацпроекты, запущенные еще в 2019 году, доказали свою эффективность. По его словам, люди видят позитивные изменения от их реализации. Он подчеркнул, что это подтверждают исследования.

В ходе круглого стола эксперты отметили, что в центре вниманиях всех нацпроектов находится семья. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая уточнила, что нет ни одной отрасли, которая бы так или иначе ни касалась материнства и детства.

В свою очередь, гендиректор «Института региональных проблем» Наталья Линдигрин рассказала, что на поддержку семей будут направлены и средства, полученные от налоговых нововведений. По ее словам, на достижение наццелей настраивается вся государственная машина.