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В МАГАТЭ призвали оставить все реакторы ЗАЭС в состоянии холодного останова

МАГАТЭ: все реакторы ЗАЭС должны находиться в состоянии холодного останова

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Reuters

Все шесть реакторов Запорожской атомной электростанции (АЗЭС) должны находиться в состоянии холодного останова, так как состояние объекта крайне неустойчиво. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Когда крупнейшая в Европе атомная электростанция находится в зоне боевых действий, есть понимание, что ее шесть реакторов должны пока оставаться в режиме холодного останова», – сказал глава агентства.

Он отметил, что любому решению о запуске реакторов ЗАЭС должно предшествовать тщательное изучение всех эксплуатационных и нормативных аспектов станции.

По словам Гросси, даже когда все шесть реакторов находятся в состоянии холодного останова, «безопасность и защита станции остаются крайне неустойчивыми».

До этого глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская АЭС по-прежнему сталкивается с угрозами. Среди рисков он назвал проблемы с внешним энергоснабжением, обеспечение водой для охлаждения реакторов, а также вопросы, связанные с персоналом и поддержанием оборудования.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным.

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