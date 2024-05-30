Четверо подростков изнасиловали девочку на детской площадке

В Ноттингемшире четверо старшеклассников подозреваются в сексуальном насилии над сверстницей, девочку изнасиловали на игровой площадке. Об этом сообщает Mirror.

По данным местной полиции, инцидент произошел 26 мая на одной из игровых площадок в Ноттингемшире. Групповому изнасилованию подверглась школьница, девочка рассказала, что на нее напали четверо старшеклассников.

По подозрению в совершении преступления задержаны четверо подростков в возрасте от 15 до 16 лет, все они заключены под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливается, правоохранители призывают откликнуться свидетелей изнасилования.

До этого сообщалось, что на Крите 16-летняя британская туристка подверглась нападению в отеле на популярном курорте, девушку изнасиловал 28-летний иностранец. 16-летняя британская школьница отдыхала на Крите вместе со своей семьей, в один из дней она завтракала вместе с матерью на террасе отеля и вышла в туалет. В кабинку к ней ворвался неизвестный мужчина, угрожая девушке, он изнасиловал ее.

Ранее в Бразилии мужчину заподозрили в изнасиловании новорожденной девочки.