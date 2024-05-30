Синод РПЦ заявил о невозможности совместного служения с иерархами Болгарской церкви

Совместное служение с иерархами Болгарской православной церкви стало невозможным из-за их участия в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп. Об этом говорится в журналах Священного синода Русской православной церкви, опубликованных на сайте РПЦ.

«В связи с тем, что иерархи Болгарской православной церкви <...> участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, <...> участники заседания констатировали невозможность сослужения с иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», – отметили в РПЦ.

Среди иерархов, участвовавших в сослужении с раскольниками, Синод назвал митрополита Пловдивского Николая, митрополита Старозагорского Киприана, митрополита Доростольского Иакова, а также епископа Величского Сиония и епископа Смолянского Виссариона.

В мае сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины не смогли собрать достаточного количества подписей для вынесения на рассмотрение во II чтении проекта закона о запрете Украинской православной церкви. Всего инициатива набрала 100 из 226 необходимых подписей.

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