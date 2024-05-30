В Парке Горького показали спасенного детеныша кряквы

Сотрудники Парка Горького спасли детеныша кряквы, который остался без мамы-утки. Видеозапись с утенком опубликовали в Telegram-канале парка.

Птенца заметили сотрудники природной территории на Голицынском пруду — утенка окружили несколько взрослых огарей, а крякв или других птенцов поблизости не было. Тогда утенка забрали и решили вырастить в специальном вольере.

«С первых минут пернатый малыш полюбил спать в мягком синтепоне, в котором его принесли в новый дом. Утенок растет не по дням, а по часам», — отметили в пресс-службе парка, добавив, что детеныш хорошо ест, активен и принимает водные процедуры каждые десять минут.

До этого в центре Москвы женщина перекрыла дорогу из-за семьи уток и попала на видео. Горожанка помогла утиному семейству пересечь дорогу на довольно оживленном участке.

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