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Школьника из Англии отстранили от уроков из-за его стрижки

Daily Star: в Британии школьника отстранили от уроков из-за слишком коротких волос

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Katie Burton/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Школьника из Англии отстранили от уроков из-за его стрижки, пишет Daily Star. По мнению руководства, у мальчика слишком короткие волосы.

Как пишут местные СМИ, мать мальчика по имени Гарри подстригла его почти налысо, так как скоро начинается лето и ребенок говорил ей, что не хочет ходить по жаре с длинными волосами. Однако когда школьник пришел в таком виде на уроки, учительница отстранила его от занятий и посадила в отдельное помещение.

Гарри сообщили, что он будет учиться со всеми, когда его волосы снова отрастут. Мать школьника утверждает, что после этого у ее сына начался стресс Женщина решила найти для него новую школу.

«Это отвратительно. Никто не позвонил и не сказал, что он отстранен. Я узнал об этом, когда он пришел домой очень расстроенным», — добавила она.

Представители школы заявили, что действовали согласно уставу заведения.

Ранее в США темнокожего школьника отстранили от уроков за его прическу.

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