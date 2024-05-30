Школьника из Англии отстранили от уроков из-за его стрижки, пишет Daily Star. По мнению руководства, у мальчика слишком короткие волосы.

Как пишут местные СМИ, мать мальчика по имени Гарри подстригла его почти налысо, так как скоро начинается лето и ребенок говорил ей, что не хочет ходить по жаре с длинными волосами. Однако когда школьник пришел в таком виде на уроки, учительница отстранила его от занятий и посадила в отдельное помещение.

Гарри сообщили, что он будет учиться со всеми, когда его волосы снова отрастут. Мать школьника утверждает, что после этого у ее сына начался стресс Женщина решила найти для него новую школу.

«Это отвратительно. Никто не позвонил и не сказал, что он отстранен. Я узнал об этом, когда он пришел домой очень расстроенным», — добавила она.

Представители школы заявили, что действовали согласно уставу заведения.

Ранее в США темнокожего школьника отстранили от уроков за его прическу.