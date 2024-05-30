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В Уфе женщина попала в реанимацию после нападения ядовитой змеи

В Башкирии женщина попала в реанимацию после укуса гадюки

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Pixabay

Россиянка пострадала от нападения ядовитой змеи в Нуримановском районе Башкирии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Короче. Уфа».

По словам пострадавшей, инцидент произошел в парке «Красный ключ», на прогуливавшуюся россиянку напала гадюка, пострадавшая обратилась за медицинской помощью, у женщины сильно отекли руки.

Россиянку госпитализировали сначала в реанимацию, а после стабилизации состояния перевели в токсикологическое отделение одной из больниц Уфы. При каких обстоятельствах женщина подверглась нападению змеи — неизвестно.

До этого сообщалось, в США мужчина получил по почте посылку, в которой была живая гремучая змея. Американец получил отправление от неизвестного. Когда мужчина вместе с подругой открыл коробку, внутри нее он увидел живую гремучую змею. В полиции заявили, что начали расследование этого дела. Установлено, что посылка была отправлена через Почтовую службу США, и она имеет обратный адрес во Флориде.

Ранее в Вологодской области дошкольник попал в больницу после укуса ядовитой змеи.

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