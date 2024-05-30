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Пожилой россиянин остался без отпуска в Турции из-за одной буквы в загранпаспорте

Россиянин остался без отпуска из-за необычного написания «и» в паспорте

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Shutterstock

Россиянин остался без отпуска в Турции после изъятия документа на пограничном контроле в аэропорту Внуково. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на супругу потерпевшего. Женщина рассказала о случившемся в Telegram-канале «Эмигрицепс».

По словам женщины, инцидент произошел в апреле 2024 года: ее 72-летнего мужа не выпустили из страны из-за написания буквы «И» на латинице — ее перевели как IA.

При этом супруга отпускника добавила, что до этого ее муж уже летал по этому документу в Ташкент, и проблем на границе в тот раз не возникло. Из-за изъятия паспорта у россиянина пропала путевка стоимостью около 100 тыс. рублей.

До этого в аэропорту Домодедово пассажир не смог пройти контроль для вылета за границу из-за ошибки в документе: в графе «место рождения» у него был указан «Ямало-Немецкий АО».

Ранее эксперт объяснил, за какие ошибки у них могут забрать загранник.

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