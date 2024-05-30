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«Я нашел свое место»: итальянец рассказал о переезде в Россию

Итальянец Джанлука рассказал, что уже 10 лет живет в Екатеринбурге

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МВД России/14.мвд.рф

Итальянец Джанлука Делль'Анна рассказал RT, что уже больше 10 лет живет в Екатеринбурге. Там он встретил свою любовь и сейчас оформляет российское гражданство. На родину мужчина не хочет возвращаться из-за пропаганды нетрадиционных ценностей.

«Там сейчас нормальный и адекватный человек уже ненормальный. Теперь в Европе надо быть гомосексуалистом или трансгендером, чтобы не было никаких проблем. А я поддерживаю традиционные ценности», — сказал Джанлука.

В Россию итальянец впервые приехал в 2007 году, будучи сотрудником фирмы, занимающейся отделкой магазинов люксовых брендов. После этого некоторое время работал в других странах, затем получил приглашение в Екатеринбург, где познакомился с будущей женой Екатериной.

До этого стало известно, что член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию прямо с чемпионата Европы и уже получил паспорт РФ.

Известно, что он служил в ВСУ, но сильно разочаровался, когда в госпитале с него начали требовать взятки. Спортсмен признался, что после этого начал искать любой способ покинуть Украину. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что спортсмен взвесил риски и уехал туда, где чувствует себя в безопасности.

Ранее звезда сериала «Татьянин день» с сестрой улетела из России.

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