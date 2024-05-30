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Гражданин Швеции помог полиции задержать грабителя в Калининграде

Мужчина пытался ограбить магазин, его задержал живущий в Калининграде иностранец

Мужчина попытался ограбить магазин в Калининграде, поймать его помогли иностранец и местный житель. О том, как прошло задержание, рассказали в полиции региона.

Инцидент произошел 24 мая в мини-маркете на улице Понартской, злоумышленник ворвался туда, продемонстрировал канцелярский нож и потребовал, чтобы продавец открыл кассу. Не обращая внимания на свидетелей, налетчик забрал чуть более 7000 рублей и скрылся с места преступления.

Одним из очевидцев ограбления оказался гражданин Швеции, который зашел в магазин, когда налетчик похищал деньги. Иностранец побежал за ним следом, сумел догнать и обезвредить злоумышленника неподалеку от торговой точки при помощи неравнодушного прохожего. Вдвоем мужчины удерживали грабителя до приезда силовиков.

В итоге на ранее судимого 47-летнего калининградца завели дело о разбойном нападении, сейчас он находится под стражей.

Ранее шестерых пенсионеров задержали за серию грабежей из почтовых отделений в Италии.

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