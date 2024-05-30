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Народный художник Шилов поблагодарил Путина за защиту России

Художник Шилов поблагодарил Путина за защиту России с первых дней президентства

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Народный художник СССР Александр Шилов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он с первых шагов своего президентства защищает страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Александр Шилов был удостоен звания Героя труда РФ.

«Я благодарен вам за то, что с первых шагов своего президентства вы защищаете наше Отечество, нашу Родину, единственную Родину – Россию, когда коварный враг давно мечтает ее уничтожить», – сказал художник на церемонии вручения госнаград, отметив, что Россия сейчас переживает непростое время.

Шилов также подчеркнул, что весь народ сплотился вокруг президента, о чем, по его словам, говорят результаты прошедших выборов.

Во время церемонии Путин заявил, что в настоящее время страна проходит через серьезные испытания. Он обратился к непосредственным участникам мероприятия и назвал их «творцами современной истории». По словам президента, благодаря энтузиазму и верности родной стране эти люди претворяютв жизнь самые амбициозные планы и помогают объединению общества.

Ранее Путин наградил писателя, написавшего о нем книгу.

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