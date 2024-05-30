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На протестную акцию в Ереване «прилетел ангел»

В Ереване на протестах против Пашиняна появилась женщина в образе ангела

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Depositphotos

На протестных акциях в столице Армении заметили женщину с широкими крыльями за спиной, ее белый костюм символизировал ангельское облачение. Видео опубликовал Telegram-канал »Sputnik Ближнее зарубежье».

До этого экс-премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что протесты в стране могут привести к отставке Никола Пашиняна в случае, если получат большую поддержку среди населения. В то же время он отметил, что в данный момент премьер-министра Армении поддерживают иностранные круги, особенно западные.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. По данным оппозиция, из-за этого перекрыты дороги по всей стране. Активисты обвиняют обвиняют армянского лидера в добровольной односторонней передаче армянских земель Азербайджану из-за согласия отдать Баку четыре села в рамках делимитации границы.

Ранее Пашинян не исключил встречи с возможным новым премьером Армении.

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