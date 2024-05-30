Член «Дигории» назвала важным возрождение почетных званий для многодетных семей

Многодетных родителей можно назвать настоящими героями и людьми с большой буквы, ведь воспитание детей – это огромный труд. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с семьями награжденных орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня» сказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова.

«В преддверии Дня защиты детей Путин побеседовал с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», а также матерями, удостоенными звания «Мать-героиня». Очень важно, что в нашей стране возрождаются такие почетные звания, которые подчеркивают особый социальный статус многодетных семей», — отметила она.

Политолог уточнила, что диалог прошел в очень теплой атмосфере, а участники встречи выразили признательность за оказанные меры поддержки, поделились планами на будущее и обсудили насущные проблемы.

«Президент показал искреннюю вовлеченность и подчеркнул, что трепетно относится к обратной связи, опирается на нее в принятии решений. Сегодня в России проживают более 2 млн многодетных семей, среди них около 2,5 тысяч воспитывают 10 и более детей. С 2018 по 2022 год число многодетных семей выросло на 26,8%. Учитывая расширение мер поддержки, предполагаю, что в перспективе многодетные семьи будут встречаться еще чаще», — добавила Шакирова.

При этом эксперт отметила, что семьи с детьми стали приоритетом российской государственной политики, отраженным в национальных целях развития. Она напомнила, что 2024 год объявлен Годом семьи, а также идет работа над новым нацпроектом «Семья».

«В 2023 году было введено пособие для семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Также упрощена процедура заключения социального контракта, строится дополнительное жилье, предлагаются ипотечные льготы. В президентском указе о национальных целях развития поддержка семьи является одним из первостепенных приоритетов», — сказала Шакирова.

Как подчеркнула политолог, что во время встречи также прозвучал очень важный тезис, что многодетные семьи появляются не из-за орденов, а из-за любви и уважения к друг другу.

«По-другому и быть не может, ведь страна, как выразился президент, – одна большая семья», — заключила она.

Напомним, 30 мая Владимир Путин провел встречу с многодетными семьями, которая состоялась в формате видео-конференции. В ней приняли участие семьи граждан, награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».