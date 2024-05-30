Проект «Пять морей и озеро Байкал» позволит увеличить турпоток в России

Президент России Владимир Путин поддержал отдельный федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», предусматривающий создание 10 круглогодичных курортов на побережьях. Его реализация позволит дополнительно увеличить количество турпоездок по России на 10 млн в год, а также расширить номерной фонд на 73,5 тыс. Об этом на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что увеличение турпотока и расширение номерного фонда — ключевая задача, которая будет решаться совместными усилиями федерального центра, регионов и инвесторов.

По словам Дмитрия Чернышенко, такая синергия создаст качественный сервис и инфраструктуру, но главное — сможет вызвать положительные эмоции у россиян, особенно у семей с детьми.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на финансирование круглогодичных морских курортов предусмотрено 103 млрд рублей, объем частных инвестиций в туристическую инфраструктуру составит свыше 1,5 трлн рублей.

Чернышенко подчеркнул, что для эффективного выполнения поручения президента необходимо «обеспечить оркестровку всех нацпроектов, государственных и региональных программ, сконцентрировать все имеющиеся ресурсы».

«Строительство дорог, объектов энергетики и линий электросетей, объекты по утилизации и переработки отходов — все должно двигать проект «Пять морей и озеро Байкал» вперед!» — заявил вице-премьер.

Зампред правительства уточнил, что в ближайшее время председателю правительства Михаилу Мишустину представят обновленный нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Для этого регионам необходимо актуализировать в дорожных картах контрольные точки реализации проектов, а также сформировать общую потребность необходимого ресурсного обеспечения с учетом производства отечественной продукции для туриндустрии.