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Отпускникам рассказали, как избежать отравления на курорте

Врач Кутушев: в отпуске важно пить только бутилированную воду

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Чтобы избежать отравления на отдыхе, важно пить только бутилированную или кипяченую воду. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов. Кроме того, по его словам, необходимо избегать попадания в ротовую полость и желудок морской воды, поскольку в ней содержится множество вредоносных бактерий.

«Ни в коем случае нельзя есть жирную, жареную и острую пищу, потому что эти продукты раздражают слизистую и стимулируют перистальтику кишечника», — продолжил специалист.

Также он посоветовал избегать сырых морепродуктов и недожаренного мяса, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением и обеззараживать руки.

Если отравление или диарея все-таки настигли, врач рекомендует поддерживать водный баланс, избегать кофе и алкоголя, а также употреблять легкоусвояемую пищу (легкие бульоны, галеты, каши на воде).

Врач-паразитолог Эдуард Бартули до этого призвал исключить суши и роллы из летнего рациона. Эти блюда, по его словам, могут стать причиной заражения опасными заболеваниями из-за содержания в них вредных микроорганизмов. При употреблении в пищу рыбы, он посоветовал подвергать ее длительной термообработке.

Ранее педиатр рассказала, что происходит с ребенком при отравлении тяжелыми металлами.

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