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На Урале воспитатели детсада вывели двухлетнего ребенка на прогулку в мороз без обуви

На Урале суд назначил компенсацию семье за прогулку ребенка в детсаду без обуви

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Depositphotos

В Каменске-Уральском воспитательница вывела двухлетнего ребенка на прогулку без обуви в мороз, суд назначил ему компенсацию морального вреда. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сообщается, что один из законных представителей пострадавшего обратился в прокуратуру и попросил проверить детский сад №82, сотрудница которого в конце ноября 2023 года вывела своего подопечного на прогулку без обуви. В тот день было холодно и снежно, поэтому у него промокли ноги.

Воспитательница якобы не заметила, что на ребенке не было сапог, и в итоге мальчик пострадал от переохлаждения. Его мать заметила, что сын гуляет босиком, когда пришла забирать его домой. После этого врач-педиатр детской городской больницы поставил ребенку диагноз — хронический острый трахеит.

Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал назначить в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, а также возместить родителям материальные затраты на приобретение лекарств. Требования прокуратуры были удовлетворены.

Ранее в США работников детсада отправили под суд за подсыпанный детям в еду мелатонин.

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