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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: белгородское село Муром обстреляли ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) село Муром в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа из РСЗО», — написал глава региона.

Он отметил, что, по предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Повреждение получило одно из частных домовладений. Осколки выбили окна в доме, веранде и хозпостройке.

По словам Гладкова, повреждена и линия газоснабжения. Сотрудники оперативных и аварийных служб уже выехали на место происшествия.

До этого украинская армия атаковала два населенных пункта в Белгородской области при помощи беспилотников. По словам главы области, под ударом оказались поселок Красное и город Шебекино. В первом взрыв беспилотника спалил дотла автомобиль, а во втором дрон просто подорвался в черте города, ничего не повредив. В обоих случаях никто не пострадал.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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