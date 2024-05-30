На трассе в Башкирии столкнулись пять большегрузов

В Башкирии произошло ДТП с участием пяти грузовых машин. Об этом сообщает ГИБДД региона в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на 1205-м километре трассы М-7 «Волга». По предварительной информации, все больше грузы столкнулись. Водителя одного из них на данный момент осматривают медики. О том, пострадал ли кто-то еще, не сообщается.

На кадрах с места инцидента заметно, что один из грузовиков съехал с дороги, у второго существенно повреждена кабина водителя.

«Организовано реверсивное движение», – поделились в ведомстве.

На данный момент на месте работают представители Госавтоинспекции. Также необходимые мероприятия на месте проводят сотрудники МЧС.

До этого в Петербурге фургон влетел в самосвал и загорелся. Грузовой автомобиль полностью сгорел. По словам местных жителей, самосвал стоял на месте длительное время и был припаркован неудобно.

Из-за аварии движение на дороге временно перекрывали.

Ранее в Петербурге грузовик сбил четырехлетнего мальчика на самокате.