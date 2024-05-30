Два человека пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ

Два человека пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе в селе Зозули Борисовского района Белгородской области.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района», — написал глава региона.

По его словам, одна женщина получила ранение левой голени, у второй — контузия. Бригады скорой медицинской помощи оказали медицинскую помощь пострадавшим на месте. От госпитализации они отказались.

В здании выбиты окна, посечены фасад, кровля и веранда. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия.

До этого стало известно, что в Белгородской области под ударом оказались поселок Красное и город Шебекино. В первом взрыв беспилотника спалил дотла автомобиль, а во втором дрон просто подорвался в черте города, ничего не повредив. В обоих случаях никто не пострадал.

Ранее в белгородском селе после обстрела ВСУ начался пожар.