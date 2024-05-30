Все российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

Российские суды и связанные с ними организации перестали принимать электронную почту с доменов .com, .net, .rs и .ua. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, такая мера связана с повышением уровня безопасности и защиты информационной структуры. В результате письма о «минировании» судов стали приходить заметно реже.

Отмечается, что речь идет о доменах-отправителях, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза. Такие письма блокирует почтовый сервер, и адресат их не получает.

«Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах Европейского союза», — говорится в сообщении Сергиево-Посадского городского суда Московской области.

В начале апреля в Санкт-Петербурге 340 человек эвакуировали из фудмолла из-за сообщения о минировании. Инцидент произошел во время фестиваля на набережной Обводного канала.

Ранее в здании администрации Владикавказа началась проверка после смс о минировании.