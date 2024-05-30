Немецкие правозащитники призвали ОБСЕ защитить независимых европейских журналистов

В Германии контроль СМИ со стороны спецслужб достиг невиданного масштаба, поэтому необходимо создать новый орган, способный защитить права независимых журналистов. Такое заявление сделали представители Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ (VADAR) на состоявшемся в Вене совещании ОБСЕ.

Выступая с докладом о нарушении свободы слова в ФРГ и других странах Евросоюза, члены президиума VADAR Ольга Петерсен и Владимир Сергиенко акцентировали внимание на том, что подавляющее большинство немецких СМИ находятся под тотальным контролем спецслужб.

По словам авторов доклада, один из известных еженедельных журналов ФРГ «Der Spiegel» является инструментом спецслужб Германии, ЕС и НАТО, который они используют для «распространения клеветы» и проведения информационных кампаний в своих интересах.

Представители VADAR заявили, что свобода слова и СМИ в Европе находится в «катастрофическом состоянии».

Медиа перестали транслировать полярные точки зрения, придерживаясь только той, что выгодна правительству конкретной страны или всего Евросоюза, считают правозащитники.

Также правозащитники заявили, что оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (Task Force), созданная Европейской службой внешнеполитической деятельности, чтобы противостоять информационным кампаниям со стороны России, дискредитировала себя.

«Чиновники Task Force предвзяты: для статистики «фейков» из России они используют откровенно надуманные истории, чтобы скрыть правдивые сообщения от «страны-агрессора». Те же журналисты и общественные деятели, которые не боятся говорить правду, подвергаются травле в СМИ и социальных сетях», ─ заявили представители VADAR.

Также правозащитники призвали ОБСЕ принять европейскую резолюцию о предоставлении полной свободы основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

«Необходимо закрепить право Джулиана Ассанжа на физическую неприкосновенность и свободу передвижения и прекратить незаконное преследование журналиста-расследователя со стороны правительства США», — говорится в докладе.