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Россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с SIM-картами

Глава Zecurion Ульянов: аккаунты должны всегда привязываться к новым номерам

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Depositphotos

В России участились случаи мошенничества с использованием старых сим-карт, которые поступают в повторную продажу. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, важно привязать аккаунты на всех сервисах к новому телефону, рассказал 360.ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

При потере сим-карты или других поводах для смены номера нужно сразу же открепить от него аккаунты в соцсетях и на различных сервисах, привязав их к новому номеру, подчеркнул аналитик. Помимо прочих плюсов, соединение аккаунтов со своим телефонным номером позволит в случае необходимости восстановить к ним доступ.

«В большинстве сервисов нельзя сделать так, чтобы аккаунт существовал сам по себе. Это создает вот эту самую уязвимость для вот подобного рода угроз», — отметил Ульянов.

Главная опасность заключается в том, что оператор может отключить номер, которым перестали пользоваться, а затем выставить его повторно на продажу. Это обычно предусмотрено в пользовательском соглашении – возможность перевыпуска номера, если по нему долго нет никаких операций. Таким образом, человек, купивший сим-карту, может получить доступ к ранее привязанным к нему аккаунтам.

Обычно подобные модификации строго отслеживаются, если речь идет о банковских приложениях, но бывали случаи, когда к ним мошенники тоже получали доступ по такой схеме, отметил аналитик.

«Самое главное — держать свои привязки к актуальным телефонным номерам, по которым можно и восстановить учетную запись и в принципе ей владеть», — заключил Ульянов.

Ранее россиянам объяснили, почему ужесточаются правила продажи сим-карт.

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