Путин признался, благодаря кому занимает свой пост

Президент России Владимир Путин заявил, что занимает пост главы государства благодаря россиянам, и пообещал работать максимально хорошо. Данное заявление российский лидер сделал во время встречи по видеосвязи с семьями награжденных орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», трансляция речи ведется в Telegram-канале Кремля.

В ходе конференции Путин поблагодарил семью Шишовых из Чувашии за высокую оценку его работы.

«Хочу, как в таких случаях говорят, послать вам ответную шайбу. Вы сказали, что благодаря мне что-то происходит. А я хочу сказать, что благодаря вам и таким людям, как вы, я нахожусь там, где я сейчас есть, и работаю», – сказал президент, добавив, что Россия – это одна большая семья.

Во время эфира Путин также пообещал решить проблему с тем, что многодетные семьи лишаются господдержки из-за роста доходов. Кроме того президент отметил, что механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дополнительного регулирования.

Ранее Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.