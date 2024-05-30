Новосибирцев возмутили планы открыть бар с немецким названием 22 июня

В Новосибирске ожидается открытие нового бара под названием «Крюгер Хаус», на двери которого было наклеено объявление с надписью «Открытие 22 июня ровно в 4 часа...». Об этом сообщает Sib.fm.

Жители города возмутились такой надписи, так как именно 22 июня 1941 года в 4:00 началась Великая Отечественная война.

На ситуацию обратил внимание и Союз отцов.

«Пивнушка с немецким названием на ОбьГЭСе, решили поиздеваться над Днем памяти и скорби 22 июня. Видимо, они плохо знают историю, чем все закончилось для фашистов», — говорится в сообщении Союза отцов в группе в соцсети ВК.

По некоторой информации, владельцев заведения подставили, так как объявление было приклеено со стороны улицы.

9 апреля сообщалось, что общественная организация «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, СК и Госдуму с просьбой закрыть клуб ARMA, известный под старым названием «Мутабор». Отмечалось, что общественники написали заявления в разные ведомства с просьбой разобраться, почему место, где прошла скандальная вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, снова работает.

После этого стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление о компенсации морального вреда от ООО «Арт Центр», более известного как клуб «Мутабор».

Ранее участник СВО устроил пьяный дебош на борту самолета.