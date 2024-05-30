Взрыв произошел на юге Украины

Взрыв раздался в Николаевской области на юге Украины, передает украинский «24 канал».

Подробности произошедшего не уточняются.

На территории Николаевской области, а также ряда других регионов Украины днем 30 мая была объявлена воздушная тревога.

До этого в Харькове на северо-востоке Украины также был зафиксирован взрыв.

Также украинские СМИ сообщали, что в городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошел ряд взрывов.

Ночью сообщалось, что в Харькове повредили объект критической инфраструктуры. По словам мэра, на месте возник пожар. Какие-либо подробности о поврежденном объекте не приводятся.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Ровенской области после удара взорвался арсенал.