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В регионе мальчик попытался дотянуться до высоковольтного провода удочкой и впал в кому

В Чапаевске детей госпитализировали после попытки достать провода удочкой

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Телеграм-канал «112»

Дети из Самарской области попали в больницу после игр с удочкой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Чапаевске. На кадрах с места инцидента заметно, как трое детей идут по улице. В какой-то момент один из них подпрыгивает, чтобы дотронуться до линии ЛЭП. После этого раздается звук взрыва. Один из них бросается бежать, остальные лежат на дороге.

По данным источника, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у них диагностировали многочисленные ожоги. О причинах произошедшего и деталях не сообщается.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, один из школьников в коме.

До этого в Рязани пожарные выехали в квартиру, в которой ребенок играл с зажигалкой. Пожилая женщина оставила предмет на балконе, и ее внук решил поиграть с зажигалкой.

Действия мальчика привели к тому, что сгорели комнаты и балконы двух квартир. Оказавшиеся в этот момент в доме жильцы едва не отравились продуктами горения. Их успешно эвакуировали из здания.

Ранее подросток лишился ноги, попав под грузовой поезд в Приморье.

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