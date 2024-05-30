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Россиянин поджег дом соседей и украл алабая с щенками

В Кузбассе мужчина поджег дом соседки и украл алабая с щенками

В Кузбассе 59-летний мужчина поджег дом соседей и похитил алабая вместе с щенками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Крапивинском округе. Один из частных жилых домов загорелся, и после ликвидации огня стало ясно, что причиной произошедшего был поджог.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в поджоге, которым оказался местный житель, проживающий по соседству. В отделе полиции злоумышленник признался, что в состоянии алкогольного опьянения взял горючее и поджег стену жилого дома — внутри в тот момент никого не было.

В результате действий мужчины обгорела стена дома, баня и веранда, которая их объединяла. Ущерб оценили в 600 тысяч рублей. Выяснилось также, что задержанный зашел на территорию к другим соседям и украл оттуда собаку породы алабай вместе с тремя щенками, которых после этого держал у себя дома. Позже животных вернули хозяевам.

Возбуждены уголовные дела по статьям о поджоге и краже. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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