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Медведь забрался в дом ради печенья

UPI: в США медведь забрался в дом и съел печенья Oreo

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ABC7

В Калифорнии медведь забрался в дом и съел печенья Oreo, пишет издание UPI. Действия лесного зверя попали на камеры видеонаблюдения.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда хозяев не было дома. Медведь, почуяв запах еды, разбил окно и залез внутрь жилища. Однако косолапый не стал поедать все, что видел, а остановился на печеньях Oreo. Кроме того, он взял с собой недоеденную пачку и ушел с ней в лес.

Вина Хури, соседка хозяев дома, рассказала, что этот медведь часто заходит к людям, чтобы украсть именно сладости. Например, женщина утверждает, что именно он разворошил ее гараж и забрал оттуда шоколадный торт.

«Мы не можем даже оставить окна открытыми», — жалуется американка.

Люди надеются, что местные власти помогут им решить эту проблему, но чиновники пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее спасатель объяснил, как вести себя при встрече с медведем.

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