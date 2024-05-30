Путин считает, что критерии нуждаемости многодетных семей требуют регулирования

Механизм определения критериев нуждаемости многодетных семей требует дорегулирования. Об этом в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, трансляция речи которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Этот момент безусловно такой, который требует внимательного к нему отношения и дорегулирования», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что правительство РФ обязательно вернется к вопросу определения критериев нуждаемости семей на Федеральном уровне.

Также Путин на встрече с многодетными семьями поздравил детей, родителей и педагогов с международным днем защиты детей.

Кроме того, президент России заявил, что считает, что новым стандартом российской семьи должны стать те, в которых рождается трое детей или больше.

29 мая Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, назвал сбережение народа главным приоритетом развития страны.

До этого кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее создадут министерство повышения рождаемости.