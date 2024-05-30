Путин рассказал, какое число детей на семью должно стать нормой

Президент России Владимир Путин считает, что новым стандартом российской семьи должны стать те, в которых рождается трое детей или больше. Об этом лидер РФ заявил во время встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путина цитирует ТАСС.

«Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении», — сказал президент.

По словам Путина, в настоящее время в РФ проживают свыше 2 млн многодетных семей, и за последние годы их число выросло на 26%.

22 мая Путин назвал благополучие людей важным критерием оценки всей работы властей РФ. Он отметил, что у всех экономических, технологических и социальных планов существует «важнейшее измерение и важнейший критерий всей работы».

До этого российский лидер поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения. Также в поручении он затронул вопрос укрепления финансового, экономического и технологического суверенитета страны.

Ранее Путин отметил большую зависимость детей в РФ от смартфонов.