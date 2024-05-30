В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины: в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

30 мая сообщалось, что на фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровске произошел взрыв.

29 мая, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога вначале была объявлена в Харьковской области, затем она распространилась на Николаевскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

29 мая сообщалось также о серии взрывов в Харькове. К этому времени сигнал воздушной тревоги раздавался в городе уже более трех часов, подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее в Энергодаре сообщили об обстреле.